Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Chiusura in rosso per il cross americano contro Yen, che termina la seduta segnando un calo dell'1,14%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 153,737. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 155,61. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 153,112.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)