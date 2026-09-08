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Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Chiusura in rosso per il cross americano contro Yen, che termina la seduta segnando un calo dell'1,14%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 153,737. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 155,61. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 153,112.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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