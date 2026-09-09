Milano 14:37
51.606 -1,09%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:37
10.698 -1,06%
Francoforte 14:37
25.598 -1,57%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'8/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'8/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Giornata poco mossa per l'Hang Seng Index, che chiude la giornata dell'8 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong evidenzia un declino dei corsi verso area 25.136,7 con prima area di resistenza vista a 25.574,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 24.956,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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