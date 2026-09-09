Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'8/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Giornata poco mossa per l'Hang Seng Index, che chiude la giornata dell'8 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong evidenzia un declino dei corsi verso area 25.136,7 con prima area di resistenza vista a 25.574,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 24.956,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)