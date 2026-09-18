Milano 14:03
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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 17/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 17/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Giornata poco mossa per l'Hang Seng Index, che chiude la giornata del 17 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,44% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong evidenzia un declino dei corsi verso area 24.499,9 con prima area di resistenza vista a 24.813,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 24.395,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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