Milano 14:39
51.638 -1,03%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:39
10.700 -1,03%
Francoforte 14:39
25.611 -1,52%

Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Giornata poco mossa per il cross americano contro Yen, che chiude la giornata dell'8 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 153,075. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 155,444 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 152,286.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```