Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Giornata poco mossa per il cross americano contro Yen, che chiude la giornata dell'8 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 153,075. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 155,444 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 152,286.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)