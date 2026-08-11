Debole il mercato di Tokyo

(Teleborsa) - Chiusa per la Giornata della Montagna Tokyo , Shenzhen avanza in maniera frazionale, arrivando allo 0,47%.



Borse asiatiche miste, con Corea del Sud e Singapore in testa, mentre gli investitori valutano la decisione della Reserve Bank of Australia di lasciare i tassi invariati al 4,35% e i timori legati a inflazione e petrolio. Pesa l'incertezza su Hormuz, dopo che Trump ha respinto le richieste di risarcimento dell'Iran, allontanando un accordo di pace.



Il KOSPI sudcoreano è stato trainato dal +6% di Samsung Electronics, mentre TSMC ha guadagnato dopo aver riportato vendite di luglio in crescita del 45% su base annua, confermando la domanda di semiconduttori legati all'AI. Nvidia ha inoltre annunciato una partnership con sei istituzioni finanziarie per piattaforme di finanziamento del calcolo destinate a raccogliere oltre 500 miliardi di dollari per infrastrutture AI.



Attesa ora per il CPI Usa di mercoledì.



Variazioni negative per Hong Kong (-0,72%); positivo Seul (+0,98%).



In lieve ribasso Mumbai (-0,54%); in frazionale progresso Sydney (+0,27%).



La giornata del 10 agosto si presenta piatta per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un esiguo -0,09%. Giornata fiacca per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile 0%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta facendo un moderato 0%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,81%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,7%.

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