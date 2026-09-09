Porsche ottiene 1 miliardo di euro dal completamento della vendita delle quote in Bugatti

(Teleborsa) - Porsche , casa automobilistica tedesca, ha perfezionato la vendita delle proprie quote in Bugatti Rimac e Rimac Group, completando l'operazione annunciata nell'aprile 2026 che le consentirà di focalizzarsi sul proprio core business. L'operazione genera proventi per circa 1 miliardo di euro e Porsche ne destinerà 250 milioni al finanziamento supplementare degli obblighi pensionistici.



Porsche deteneva una quota del 45% in Bugatti Rimac e una quota del 20,6% in Rimac Group dopo aver contribuito a costituire la joint venture Bugatti Rimac nel 2021.



La previsione relativa al margine di flusso di cassa netto del settore Automotive, pubblicata nella relazione finanziaria semestrale di Porsche , non includeva gli effetti di eventuali dismissioni. Tenendo conto del nuovo afflusso di cassa e dell'ulteriore finanziamento degli obblighi pensionistici, ora prevede che il margine di flusso di cassa netto del settore Automotive per l'intero esercizio 2026 salirà in un intervallo compreso tra il 5,5% e il 7,5% (rispetto alla previsione precedente di 3-5%).

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