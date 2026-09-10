Orsero, ricavi primo semestre in crescita dell’1,8%

(Teleborsa) - I Ricavi Netti
di Orsero
al primo semestre sono pari a 860,5 milioni, in crescita dell’1,8% rispetto a € 845,2 milioni registrati nel H1 2025, grazie all’apporto di entrambe le Business Unit.
L’Adjusted EBITDA
è pari a € 45,6 milioni rispetto a € 48,4 milioni registrati nel H1 2025, con un Adjusted EBITDA Margin pari a 5,3%.
L’Adjusted EBIT
risulta pari a € 26,5 milioni rispetto a € 30,5 milioni conseguiti nel H1 2025. L’Utile Netto Adjusted
si attesta a € 18,6 milioni, in decremento rispetto a € 20,9 milioni registrati nel H1 2025. L’Utile Netto ammonta a € 14,6 milioni rispetto ad un utile di € 19,7 milioni registrato nel H1 2025, per effetto di una minore redditività operativa e un incremento delle componenti negative non ricorrenti legate a oneri per l’acquisizione del Gruppo Trucco, alla definizione di una vertenza di natura fiscale, e a costi di noleggio
per una nave sostitutiva.
Il Patrimonio Netto Totale è pari a € 278,6 milioni con un incremento di € 4,1 milioni rispetto al Patrimonio Netto al 31 dicembre 2025, pari a € 274,5 milioni.
La Posizione Finanziaria Netta
è pari a € 142,4 milioni al 30 giugno 2026, in aumento rispetto a € 116,1 milioni al 31 dicembre 2025, principalmente per effetto dell’investimento legato all’acquisizione del 45% di Trucco Holdings Inc. negli Stati Uniti, pari ad un corrispettivo di € 38,2 milioni.
La società ricorda che sulla base delle proiezioni di budget approvate per l’esercizio 2026, in continuità con la propria prassi di dialogo con gli azionisti, lo scorso 2 febbraio, ha comunicato la Guidance sui principali indicatori economico – finanziari previsti per l’esercizio in corso. "Anche in ragione dell’impatto dell’acquisizione di Trucco Holdings Inc. avvenuta nel corso del primo semestre 2026, nonché di alcuni investimenti espansivi aggiuntivi e dell’impatto sul capitale circolante derivante dalla nuova campagna dei Litchi dal Madagascar, la Società ritiene di rivedere gli indicatori finanziari della Guidance FY 2026" comunicate il 2 febbraio 2026.
Di seguito i principali indicatori previsionali consolidati rivisti.Revised Financial Guidance FY 2026
: Ricavi netti compresi tra € 1.700 milioni e € 1.740 milioni (invariato); Adjusted EBITDA compreso tra € 78 milioni e € 83 milioni (invariato); • Utile netto Adjusted compreso tra € 25 milioni e € 29 milioni (invariato); Posizione finanziaria netta compresa tra € 165 milioni e € 160 milioni10 (+ € 58 milioni); Investimenti in attivo immobilizzato operativo compresi tra € 19 milioni e € 20 milioni11 (+ € 5/4 milioni).
"Il management e la Società, conclude la nota, monitorano costantemente i principali indicatori economici e patrimoniali al fine di poter prontamente reagire a eventuali nuovi scenari ad oggi non prevedibili e che verranno nel caso comunicati agli azionisti ove comportino una deviazione significativa dei risultati del Gruppo rispetto alla Guidance FY 2026".