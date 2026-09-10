Hera, morto l'ex presidente Tomaso Tommasi di Vignano

(Teleborsa) - Hera ha annunciato la scomparsa di Tomaso Tommasi di Vignano, avvenuta la notte scorsa a Roma.



Tomaso Tommasi di Vignano è stato il presidente di Hera per oltre vent'anni, dalla sua nascita, nel 2002, fino al 2023. Nel giugno 2003 ha gestito la quotazione in Borsa. "La sua guida ha reso concreta la visione lungimirante dei soci pubblici fondatori del gruppo Hera e ha contribuito, con il suo know how e le sue indiscusse doti umane e manageriali, ad accompagnare l'azienda lungo un percorso di sviluppo e successi che l'hanno resa tra le più importanti multiutility del panorama nazionale, con una consolidata posizione di leadership nei settori presidiati", si legge in una nota.



Il presidente esecutivo Cristian Fabbri, l'AD Orazio Iacono, e tutte le persone del gruppo Hera lo ricordano con affetto e gratitudine e si stringono alla famiglia in questo momento di grande dolore.

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