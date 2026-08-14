USA, scorte industria invariate a giugno contro attese per crescita

(Teleborsa) - Risultano inferiori alle attese le scorte all'industria negli Stati Uniti a giugno 2026. Secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrata per le scorte una variazione nulla a 2.740,2 miliardi di dollari, rispetto al +0,2% atteso, dopo la variazione di +0,4% registrata il mese precedente (dato rivisto da +0,3%). Su base annua si è registrato un incremento del 3%.



Nello stesso periodo, le vendite sono scese dell'1,1% a 2.111,3 miliardi di dollari. Su anno si registra un aumento del 10%.



La ratio scorte/vendite si è attestata all'1,30. A giugno 2025 era pari all'1,39.



(Foto: Photo by Hannes Egler on Unsplash)

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