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USA, scorte ingrosso di luglio si confermano a +1,3% su mese, vendite virano a +0,8%

Economia, Macroeconomia
USA, scorte ingrosso di luglio si confermano a +1,3% su mese, vendite virano a +0,8%
(Teleborsa) - Nel mese di luglio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census, le scorte di magazzino negli Stati Uniti hanno registrato, in linea al preliminare, un incremento dell'1,3% a 958,9 miliardi di dollari, dopo il +0,4% riportato nel mese precedente (rivisto da +0,2%). Su base annua si registra un aumento del 5,7%.

Nello stesso periodo le vendite sono aumentate dello 0,8% su base mensile a 801,3 miliardi di dollari dopo il -2,9% registrato a giugno (dato rivisto da -3%). Su anno si è registrato un aumento del 13%.

Il ratio scorte/vendite è pari all'1,2 contro l'1,28 di un anno prima.
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