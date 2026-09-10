USA, scorte ingrosso di luglio si confermano a +1,3% su mese, vendite virano a +0,8%

(Teleborsa) - Nel mese di luglio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census, le scorte di magazzino negli Stati Uniti hanno registrato, in linea al preliminare, un incremento dell'1,3% a 958,9 miliardi di dollari, dopo il +0,4% riportato nel mese precedente (rivisto da +0,2%). Su base annua si registra un aumento del 5,7%.



Nello stesso periodo le vendite sono aumentate dello 0,8% su base mensile a 801,3 miliardi di dollari dopo il -2,9% registrato a giugno (dato rivisto da -3%). Su anno si è registrato un aumento del 13%.



Il ratio scorte/vendite è pari all'1,2 contro l'1,28 di un anno prima.

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