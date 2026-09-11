Altea Green Power, crolla l'utile e aumenta il debito nel primo semestre con cambio strategia

(Teleborsa) - Altea Green Power , azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, ha chiuso il primo semestre 2026 con Ricavi Totali pari a 5,5 milioni di euro al 30 giugno 2026, rispetto a 13,7 milioni al 30 giugno 2025. La riduzione dei ricavi registrata nel periodo è riconducibile principalmente alla scelta strategica intrapresa della società volta a privilegiare la valorizzazione diretta dei progetti già autorizzati rispetto alla loro immediata commercializzazione, portando sul mercato iniziative Ready to Build. Tuttavia, nel secondo trimestre 2026, si evidenzia un trend di ripresa rispetto a 1,7 milioni registrati al 31 marzo 2026.



L'EBITDA consolidato è pari ad 1,8 milioni di euro, rispetto ai 8 milioni al 30 giugno 2025. Parallelamente, anche per l'EBITDA, nel secondo trimestre, si evidenza una tendenza di ripresa rispetto a 0,03 milioni registrati al 31 marzo 2026. Il Risultato Netto Consolidato si attesta a 0,9 milioni di euro, rispetto a 5,4 milioni al 30 giugno 2025.



L'Indebitamento Finanziario Netto risulta cash negative per 22,3 milioni di euro, rispetto al valore cash positive per 4,8 milioni al 31 dicembre 2025. Tale variazione è riconducibile principalmente all'acquisto dell'impianto fotovoltaico di proprietà situato a Montecchio Emilia, nonché alla dinamica del capitale circolante connessa al costante sviluppo delle commesse gestite dalla divisione Co-sviluppo e Sviluppo, con particolare riferimento al segmento strategico dei sistemi di accumulo.



"Il primo semestre 2026 segna una tappa strategica fondamentale per AGP: abbiamo completato l'acquisizione del nostro primo impianto di produzione, un passo decisivo verso il ruolo di Independent Power Producer, che ha comportato un fisiologico aumento dell'Indebitamento Finanziario Netto a fronte di un investimento produttivo - ha commentato l'AD Giovanni Di Pascale - La scelta strategica di privilegiare la valorizzazione diretta dei progetti "Ready to Build" rispetto alla loro immediata commercializzazione ha inciso sui ricavi del periodo rispetto allo stesso semestre dello scorso anno. Il confronto tra i due trimestri del 2026 mostra, tuttavia, un andamento in ripresa, a conferma della solidità e della coerenza del percorso di creazione di valore che stiamo costruendo nel medio-lungo periodo. Continuiamo parallelamente a rafforzare la maturità della nostra pipeline progetti, con trattative già in corso con soggetti finanziari esteri di primario standing, che hanno mostrato un interesse concreto verso il nostro portafoglio progetti. Si tratta di negoziazioni articolate e complesse, che richiedono il tempo necessario per essere strutturate nel modo corretto. Il nostro obiettivo resta quello di consolidare partnership solide e durature, capaci di accompagnare la crescita del Gruppo nei prossimi anni".

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