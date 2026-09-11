Milano 10:43
52.081 +0,53%
Nasdaq 10-set
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Dow Jones 10-set
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Londra 10:43
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Bilancia commerciale beni Regno Unito in luglio

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Bilancia commerciale beni Regno Unito in luglio
Regno Unito, Bilancia commerciale beni in luglio pari a -20,97 Mld £, in aumento rispetto al precedente -23,01 Mld £ (la previsione era -22,6 Mld £).

(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)
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