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Bilancia commerciale beni Regno Unito in giugno
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13 agosto 2026 - 09.00
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Bilancia commerciale beni in giugno pari a -23,01 Mld £
, in calo rispetto al precedente -21,08 Mld £ (la previsione era -20,6 Mld £).
(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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