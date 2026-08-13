Milano 12:25
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Nasdaq 12-ago
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Dow Jones 12-ago
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Londra 12:25
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Bilancia commerciale beni Regno Unito in giugno

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Bilancia commerciale beni Regno Unito in giugno
Regno Unito, Bilancia commerciale beni in giugno pari a -23,01 Mld £, in calo rispetto al precedente -21,08 Mld £ (la previsione era -20,6 Mld £).

(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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