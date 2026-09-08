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/ Francia, Bilancia commerciale in luglio
Francia, Bilancia commerciale in luglio
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08 settembre 2026 - 09.15
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Bilancia commerciale in luglio pari a -6,7 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente -5,8 Mld Euro (la previsione era -6 Mld Euro).
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