Milano
17:35
52.177
-0,10%
Nasdaq
20:02
29.570
+0,09%
Dow Jones
20:02
52.895
-0,97%
Londra
17:35
10.812
-0,10%
Francoforte
17:35
26.008
0,00%
Martedì 8 Settembre 2026, ore 20.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Bilancia commerciale Germania in luglio
Bilancia commerciale Germania in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
08 settembre 2026 - 08.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Germania,
Bilancia commerciale in luglio pari a 21,3 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente 15,4 Mld Euro (la previsione era 16 Mld Euro).
Condividi
Leggi anche
Bilancia commerciale USA in luglio
Francia, Bilancia commerciale in luglio
Germania, aumenta a luglio il surplus della bilancia commerciale
Giappone, saldo bilancia commerciale di luglio peggiora a -634,5 miliardi di yen
Argomenti trattati
Germania
(63)
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici dell'8 settembre 2026
Bilancia commerciale Unione Europea in giugno
Bilancia commerciale beni Regno Unito in giugno
Bilancia commerciale globale Italia in giugno
Giappone, partite correnti luglio in surplus a 2.989 miliardi
Usa, a luglio il deficit commerciale sale a 88,6 miliardi di dollari
Guide
Piattaforme di investimento: come scegliere tra costi, sicurezza, ordini e regime fiscale
Una piattaforma di investimento consente di comprare e vendere strumenti finanziari, come azioni, ETF, obbligazioni, fondi, certificati e derivati.
leggi tutto