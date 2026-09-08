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Bilancia commerciale Germania in luglio

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Bilancia commerciale Germania in luglio
Germania, Bilancia commerciale in luglio pari a 21,3 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 15,4 Mld Euro (la previsione era 16 Mld Euro).
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