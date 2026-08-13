Orsted, EBTIDA accelera nel semestre ma utili in calo

Confermata la guidance 2026 su EBITDA e investimenti

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2026 Orsted ha riportato un EBITDA, escluse le nuove partnership e le penali di cancellazione, di 15,0 miliardi di corone danesi (DKK), in aumento dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel secondo trimestre l'EBITDA si è attestato a 5,4 miliardi contro i 5,3 miliardi del primo trimestre dell'anno precedente.



Il settore offshore ha registrato nel semestre un EBITDA di 11,9 miliardi DKK, in crescita dai 10,3 miliardi dell'anno precedente, principalmente grazie all'aumento della velocità del vento e dei prezzi. Nel secondo trimestre, l'EBITDA è stato pari a 4,4 miliardi, contro i 4,0 miliardi del pari periodo del 2025, trainato dai ricavi derivanti dal contratto di costruzione per Hornsea 3.



L'utile netto semestrale si è attestato a 3,3 miliardi DKK, in diminuzione rispetto agli 8,2 miliardi dell'anno precedente, principalmente a causa delle plusvalenze da disinvestimento dello scorso anno e di maggiori imposte e perdite non monetarie per svalutazioni quest'anno. L'utile netto trimestrale è stato pari 0,7 miliardi, in contrazione rispetto ai 3,4 miliardi dello stesso trimestre dell'anno precedente.



Il ROCE nel primo semestre è stato del 3,1%, in flessione dal 7,5% del 2025, a causa principalmente del maggiore capitale investito e utili leggermente inferiori per il periodo di 12 mesi.



Sulla base dei risultati del primo semestre 2026, lo sviluppatore danese conferma l'obiettivo di raggiungere la previsione finanziaria per il 2026 di un EBITDA superiore a 28 miliardi di DKK, escluse le nuove partnership e le penali di cancellazione. Restano invariati la previsione di investimenti lordi compresa tra 50 e 55 miliardi, nonchè l'obiettivo di raggiungere un ROCE medio di circa l'11% per il biennio 2026-2027 e superiore al 13% per il biennio 2028-2030.

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