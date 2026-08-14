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Bilancia commerciale Unione Europea in giugno
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14 agosto 2026 - 11.05
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Unione Europea,
Bilancia commerciale in giugno pari a 8,6 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente -9 Mld Euro (la previsione era -2,2 Mld Euro).
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