Milano 11:53
53.709 +0,03%
Nasdaq 13-ago
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Dow Jones 13-ago
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Londra 11:53
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Francoforte 11:53
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Bilancia commerciale Unione Europea in giugno

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Bilancia commerciale Unione Europea in giugno
Unione Europea, Bilancia commerciale in giugno pari a 8,6 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente -9 Mld Euro (la previsione era -2,2 Mld Euro).
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