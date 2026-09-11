Indel B, ricavi +9,4% ed Ebitda -54% (+1,6% il dato adjusted) nel primo semestre 2026

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi del 2026 il Gruppo Indel B ha registrato ricavi delle vendite pari a 118,2 milioni di euro, in crescita del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2025.



L'EBITDA crolla a 12,5 milioni (-54,1%), con un Ebitda Margin del 10,5%, dinamica che - come spiega la società - riflette principalmente la presenza, nel primo semestre 2025, di un provento non ricorrente pari a circa 14 milioni, derivante dalla rivalutazione al fair value della partecipazione del 50% già detenuta dal Gruppo in Indel Webasto Marine. Tale rivalutazione è stata effettuata ai sensi dell’IFRS 3 a seguito dell'acquisizione del restante 50% della società.



L'EBITDA Adjusted, al netto delle componenti di natura non ricorrente, è pari a 13,8 milioni (+1,6%) e con una incidenza sul Totale Ricavi Adjusted del 11,6% (12,5% nel primo semestre 2025). Sulla marginalità percentuale hanno inciso negativamente il mix delle vendite e l’incremento dei costi di logistica, questi ultimi determinati anche dagli effetti del conflitto tra Stati Uniti e Iran.



Il risultato operativo si è attestato a 7,8 milioni in calo del 67,2%, con un EBIT Margin al 6,6% rispetto al 21,9% del primo semestre 2025. L'EBIT Adjusted, al netto delle componenti di natura non ricorrente, ammonta a 9,1 milioni, in diminuzione del 10,0%, e l'EBIT Margin adjusted passa dal 9,3% nel primo semestre 2025 al 7,7%.



Il gruppo chiude il primo semestre 2026 con un risultato netto di 5,1 milioni rispetto a 20,4 milioni al 30 giugno 2025, con una incidenza sul Totale Ricavi del 4,3% (18,8% nel primo semestre 2025). Il Risultato dell'esercizio Adjusted, al netto delle componenti non ricorrenti, è pari a 6,1 milioni nel semestre chiuso al 30 giugno 2026 rispetto ai 6,6 milioni dello stesso periodo del 2025, con una incidenza sul Totale Ricavi Adjusted del 5,2% (6,1% nel primo semestre 2025).



La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2026 è negativa per 19,1 milioni, rispetto ad un valore negativo di 17,1 milioni al 31 dicembre 2025 e di 28,0 milioni al 30 giugno 2025. La variazione, rispetto al valore al 31 dicembre 2025, riflette principalmente il ricorso a nuove linee di finanziamento per circa 4 milioni, destinate alla copertura dell’esborso finanziario di circa 3,3 milioni per il pagamento di

un dividendo pari a 0,60 euro per azione, effettuato nel mese di giugno 2026, oltre agli investimenti in Capex per circa 1,7 milioni.



Riguardo l'evoluzione prevedibile della gestione, nonostante "il secondo semestre 2026 continuerà a essere caratterizzato da volatilità e incertezza a livello globale", Indel B mantiene "una prospettiva positiva sul medio-lungo periodo, sostenuta sia dalle aspettative di evoluzione dei mercati di riferimento sia dalle iniziative strategiche che il Gruppo sta portando avanti".

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