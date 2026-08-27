Moderate perdite a Wall Street

(Teleborsa) - Chiusura in lieve ribasso per gli indici di Wall Street in attesa dei risultati di Nvidia . A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones , che scende a 53.464 punti, con uno scarto percentuale dello 0,21%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l' S&P-500 ( New York ), che si ferma a 7.676 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,05%); in frazionale calo l' S&P 100 (-0,23%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni industriali (+1,07%) e utilities (+0,47%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti sanitario (-1,01%), telecomunicazioni (-0,71%) e beni di consumo secondari (-0,62%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Honeywell International (+2,33%), Caterpillar (+1,28%), Apple (+1,15%) e Cisco Systems (+1,13%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nike , che ha chiuso a -2,23%.



Si concentrano le vendite su Merck , che soffre un calo del 2,14%.



Vendite su IBM , che registra un ribasso dell'1,84%.



Seduta negativa per Goldman Sachs , che mostra una perdita dell'1,74%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Western Digital (+4,01%), ARM Holdings (+3,99%), Seagate Technology (+3,01%) e Palantir Technologies (+2,73%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Ferrovial N.V , che ha archiviato la seduta a -4,90%.



Sotto pressione Intuit , che accusa un calo del 3,24%.



Scivola MicroStrategy Incorporated , con un netto svantaggio del 2,87%.



In rosso Shopify , che evidenzia un deciso ribasso del 2,33%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:



Giovedì 27/08/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 208K unità; preced. 206K unità)



Venerdì 28/08/2026

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 51 punti; preced. 55,2 punti).

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