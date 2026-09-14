Milano 17:35
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Dow Jones 20:14
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Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Andamento annoiato per l'Hang Seng Index, che chiude la sessione in ribasso dello 0,60%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice della Borsa di Hong Kong, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 24.603,1. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 25.210,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 24.400,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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