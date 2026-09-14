Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'11/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Risultato positivo per l'Eurostoxx 50, che lievita dello 0,90%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Eurostoxx 50, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6.258. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 6.403 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 6.192.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)