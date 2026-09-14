"Buy" per BNP Paribas

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Seduta vivace per la banca francese , tra i titoli dell'indice CAC40 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,09%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 103,8 Euro, con stop loss fissato a livello 98,46 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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