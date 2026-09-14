"Buy" per McCormick

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Seduta vivace per l' azienda che produce spezie e aromi , tra i titoli dell'indice S&P-500 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,43%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di McCormick ai prezzi attuali pari a 51,32 USD, con stop loss individuato in area 143,2 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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