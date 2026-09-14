Forte interesse per Chevron
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Rialzo marcato per il colosso petrolifero statunitense, tra i componenti del Dow Jones, che archivia la sessione in utile dello 0,61% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
A livello operativo, il gigante oil di San Ramon è da comprare ai prezzi attuali pari a 214,1 USD con stop loss individuato a quota 204,2 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```