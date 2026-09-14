Natuzzi, Aldo Uva entra nel CdA e assumerà la carica di CEO

(Teleborsa) - Natuzzi, uno dei principali brand nella produzione e distribuzione di mobili di design e di lusso, ha annunciato oggi la nomina di Aldo Uva quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società.



La nomina, spiega una nota, fa seguito all’approvazione, da parte dell’assemblea degli azionisti tenutasi l’11 settembre 2026, dell’aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. La Società prevede inoltre che Aldo Uva assumerà formalmente la carica di Chief Executive Officer del Gruppo Natuzzi entro la prima metà di ottobre 2026.



Aldo Uva è un executive manager di respiro internazionale specializzato in processi di trasformazione attraverso percorsi di riposizionamento strategico, turnaround operativo e creazione sostenibile di valore per gli azionisti con oltre 30 anni di esperienza manageriale alla guida di società quotate, partecipate da private equity e a controllo familiare. Nel corso della sua carriera nei settori alimentare, dei beni di consumo durevoli, dell'arredamento, dell'innovazione e degli elettrodomestici, ha guidato aziende caratterizzate da sfide strategiche e finanziarie. Si è affermato per la capacità di coniugare una visione di lungo periodo con il rigore esecutivo, volto a ripristinare la crescita, migliorare la redditività, rafforzare la generazione di cassa e costruire organizzazioni in grado di sostenere la creazione di valore nel tempo. Prima di entrare in Natuzzi, Aldo Uva ha ricoperto il ruolo di Executive Chairman e CEO di Incredo LTD, dove ha guidato una trasformazione strategica complessiva volta a ridefinire il modello di business dell'azienda, creare una nuova piattaforma di crescita e definire una strategia scalabile di lungo periodo. In precedenza, Uva ha ricoperto posizioni apicali a livello globale in CSM Ingredients, Ferrero, Firmenich, LIVEKINDLY Collective, Nestlé, Sara Lee, Parmalat e Indesit, dove ha costantemente guidato iniziative di trasformazione aziendale, riorganizzazione, eccellenza operativa e crescita internazionale. Il ritorno di Aldo Uva in Natuzzi porta con sé una conoscenza diretta dell’azienda e del suo mercato. Da maggio 2008 a marzo 2009, Aldo Uva ha già ricoperto il ruolo di Chief Executive Officer del Gruppo Natuzzi, maturando una conoscenza diretta del patrimonio, dell'identità di marca e del posizionamento internazionale della Società.



Questa esperienza si unisce oggi a oltre tre decenni di attività manageriale internazionale, durante i quali Uva ha guidato organizzazioni attraverso fasi di trasformazione e cambiamento significativo, confrontandosi con consigli di amministrazione, azionisti e investitori di private equity nella definizione dell’indirizzo strategico e nella creazione di valore sostenibile per gli azionisti.



La nomina di Aldo Uva si inserisce strategicamente nel percorso di trasformazione aziendale già avviato da Natuzzi negli ultimi mesi con l’obiettivo di rafforzare progressivamente la propria solidità, migliorare l’efficienza operativa e creare le condizioni per un recupero sostenibile nel tempo, in grado di valorizzare ulteriormente il prestigio del brand a livello mondiale, superando le dinamiche congiunturali. “Sono onorato di entrare a far parte di Natuzzi, un brand italiano iconico, con un heritage distintivo, una riconoscibilità globale e un significativo potenziale inespresso”, ha dichiarato Aldo Uva. “Ritengo che il Gruppo disponga di punti di forza fondamentali per costruire un nuovo capitolo di successo e perseguire la creazione di valore sostenibile nel lungo periodo. La nostra priorità, ora, è trasformare questo potenziale in un miglioramento delle performance. Intendiamo esprimere appieno la forza del brand Natuzzi, semplificando al contempo il business, rendendo più efficienti le operations e rimodellando la struttura dei costi del Gruppo, con l’obiettivo di riallocare risorse verso investimenti mirati alla crescita, all’innovazione e al futuro. Intendiamo inoltre applicare una rigorosa disciplina nell’esecuzione, con un focus chiaro su profittabilità, generazione di cassa e allocazione efficiente delle risorse. La trasformazione che ci attende richiederà scelte difficili, ma anche velocità, focus e il coraggio di cambiare. I nostri obiettivi sono chiari: recuperare competitività, costruire un’azienda finanziariamente più solida, riportare Natuzzi su un percorso di crescita sostenibile e profittevole e creare valore duraturo per i nostri azionisti, i nostri business partner, clienti e le nostre persone. Perseguiremo performance ed efficienza con determinazione, promuovendo al tempo stesso un ambiente di lavoro socialmente sostenibile, nel quale le persone possano contribuire, crescere ed essere orgogliose di essere parte del futuro di Natuzzi”.



Pasquale Natuzzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha commentato: “Conosco Aldo da oltre 20 anni e ho seguito con grande apprezzamento i suoi risultati nel suo percorso. Sono fiducioso che la sua vasta esperienza internazionale gli abbia fornito le competenze di leadership necessarie per eseguire con disciplina le linee guida strategiche approvate dal Consiglio e aiutare il Gruppo a ripristinare l’efficienza e la redditività di lungo periodo".

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