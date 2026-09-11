Milano 16:10
52.430 +1,20%
Nasdaq 16:10
29.388 +0,98%
Dow Jones 16:10
52.663 +1,15%
Londra 16:10
10.663 +0,51%
Francoforte 16:10
25.544 +0,72%

Fiducia consumatori Università Michigan USA in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Fiducia consumatori Università Michigan USA in settembre
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in settembre pari a 47,8 punti, in calo rispetto al precedente 51,7 punti (la previsione era 51 punti).
Condividi
```