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Fiducia consumatori Università Michigan USA in settembre
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11 settembre 2026 - 16.05
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Fiducia consumatori Università Michigan in settembre pari a 47,8 punti
, in calo rispetto al precedente 51,7 punti (la previsione era 51 punti).
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