Londra: positiva la giornata per Marks & Spencer
(Teleborsa) - Balza in avanti il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,70%.
Lo scenario su base settimanale di Marks & Spencer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Marks & Spencer segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,726 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,849. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,645.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```