Londra: positiva la giornata per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Balza in avanti il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,70%.



Lo scenario su base settimanale di Marks & Spencer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Marks & Spencer segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,726 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,849. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,645.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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