Sesa, Kepler Cheuvreux incrementa target price dopo risultati leggermente sopra le attese

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 110 euro per azione (dai precedenti 105 euro) il target price su Sesa , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 15%.



Gli analisti scrivono che Sesa ha inaugurato l'esercizio 2027 superando leggermente le attese: i ricavi, l'EBITDA e l'utile netto del primo trimestre si sono attestati tutti al di sopra delle stime. L'andamento delle divisioni è stato eterogeneo: la divisione ICT VAS ha mantenuto lo slancio dell'anno precedente, la divisione BS ha registrato margini nettamente superiori alle previsioni e la divisione Digital Green VAS ha sorpreso positivamente sul fronte della marginalità, nonostante una crescita dei ricavi leggermente inferiore alle stime. SSI ha rappresentato l'unica nota debole in termini di fatturato; tuttavia, durante la conference call, il management ha chiarito che il segmento sta procedendo in linea con il budget, prevedendo una ripresa della crescita (nella fascia low-single-digit) a partire dal secondo trimestre.



La guidance è stata confermata, ma il management ha espresso ottimismo riguardo a potenziali margini di miglioramento, inquadrando i risultati del primo trimestre come saldamente attestati sul mid-point del range previsto, con la possibilità di una revisione al rialzo qualora gli attuali trend dovessero proseguire.

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