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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 15/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 15/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Ribasso per l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con una flessione dell'1,00%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice della Borsa di Hong Kong, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 24.464,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 25.072,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 24.262,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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