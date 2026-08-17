Giappone, produzione industriale rivista al rialzo a giugno

(Teleborsa) - Rivista al rialzo la produzione delle fabbriche giapponesi a giugno 2026. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è salito dell'1,9%, accelerando rispetto al +1,3% della stima preliminare e delle attese degli analisti. A maggio si era registrata una crescita dello 0,1%. Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione è in rialzo del 4,9%.



Le consegne registrano un calo mensile dello 0,2% mentre le scorte segnano un incremento del 2,8%.



La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione pari a +4,1%.



(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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