USA, NAHB: cala più delle attese la fiducia del settore immobiliare a settembre

(Teleborsa) - Cala più delle attese la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB. A settembre, il dato si è attestato a 32 punti dai 35 punti del mese precedente e a fronte dei 34 stimati dagli analisti.



Per quanto riguarda le singole componenti dell'indice, quella che misura le attuali condizioni di vendita è scesa di quattro punti a 35, quella che valuta le aspettative di vendita future è calata di sei punti a 37 mentre l'indice che traccia il flusso di potenziali acquirenti è rimasto stabile a 23.



"L'afflusso di acquirenti si è indebolito in gran parte del Paese, soprattutto a causa dell'aumento dei tassi ipotecari", ha dichiarato Bill Owens, presidente della NAHB e costruttore e ristrutturatore di case di Worthington, Ohio. "I costruttori continuano inoltre a dover affrontare costi dei materiali più elevati, prezzi della benzina e del diesel in aumento e una persistente carenza di manodopera. In alcuni mercati, i costruttori segnalano che l'intensificarsi dei controlli sull'immigrazione sta scoraggiando i lavoratori regolari dal presentarsi nei cantieri".



"L'indice HMI mostra che la fiducia dei costruttori è al livello più basso da settembre 2025, a causa delle rigide condizioni di finanziamento e degli elevati costi di terreni, manodopera e costruzione", ha dichiarato Robert Dietz, capo economista della NAHB. "In particolare, il 42% dei costruttori ha valutato la disponibilità attuale di lotti come scarsa e il 38% come discreta."



(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)

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