Koinos Capital SGR, ingresso di Francesco Corea com Partner e Chief Technology Officer

(Teleborsa) - Koinos Capital SGR, società di investimento indipendente multi-strategy, rafforza il team con l'ingresso di Francesco Corea in qualità di Partner & Chief Technology Officer.



Professionista con oltre dieci anni di esperienza in ambito accademico e nel Venture Capital, Corea rientra in Italia dopo un percorso internazionale di alto profilo tra Europa e Stati Uniti. Dopo gli inizi in Anthemis Group come Investment Fellow, Corea è stato Responsabile Dati e Ricerca di Balderton Capital - tra i principali fondi tech di Londra - dal 2019 al 2022. Trasferitosi negli Stati Uniti, fino al 2024 ha ricoperto il ruolo di Director of Data Science in Greycroft, Venture Capital californiano, occupandosi di Development Operations, Machine Learning e seguendo l'avvio di un fondo in ambito climate. Sempre in California, nel 2025 è stato Fractional Head of Data in Kleiner Perkins, VC della Silicon Valley, per poi diventare Fractional Head of Tech, Data, & AI di Owl Ventures, società di investimento specializzata nel segmento EdTech a livello globale.



L'ingresso di Corea si inserisce in una fase di forte potenziamento per Koinos Capital SGR sia in ambito Private Equity - con la progressiva focalizzazione sul segmento Servizi e il continuo rafforzamento dell'approccio buy-and-build - sia in ambito Venture Capital con l'esperienza di Italian Founders Fund, il primo fondo di Venture Capital italiano nato da founder per i founder per sviluppare e accrescere l'ecosistema nazionale digitale e dell'innovazione.



"L'ingresso di Francesco Corea consolida in modo significativo le competenze tecnologiche del nostro team, in un momento in cui i dati, l'Intelligenza Artificiale e il Machine Learning stanno diventando sempre più centrali anche nelle strategie di investimento - sottolinea Marco Morgese, CEO di Koinos Capital SGR - Inoltre, siamo particolarmente orgogliosi di poter riportare in Italia un talento con un'esperienza così rilevante tra Londra e la Silicon Valley, e siamo certi che il contributo di Francesco Corea ci permetterà di continuare a innovare, a supporto della crescita delle nostre società in portafoglio e dello sviluppo dell'ecosistema imprenditoriale italiano".

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