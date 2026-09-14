Orsero, TP ICAP Midcap abbassa target price con aumento stime su debito

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il target price (a 25,4 euro da 26,3 euro, upside potenziale del 50%) e confermato la raccomandazione "Buy" su Orsero , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi.



Gli analisti scrivono che il management ha riconfermato la fiducia nel raggiungimento degli obiettivi per il 2026, dopo un primo semestre caratterizzato da un lieve calo della redditività. Le difficoltà riscontrate in alcune categorie tradizionali, in particolare banane e ananas, sono state attribuite principalmente a fattori temporanei, tra cui il reindirizzamento di alcuni flussi di approvvigionamento verso l'Europa e condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Il gruppo ritiene che tali elementi non mettano in discussione la traiettoria prevista per l'intero esercizio.



TP ICAP Midcap ha confermato le ipotesi operative, mantenendo la previsione di un EBITDA di 82,6 milioni di euro per l'esercizio 2026. Tuttavia, ha rivisto al rialzo la stima dell'indebitamento netto (escluso l'impatto IFRS 16) a 95,3 milioni di euro a fine 2026 - rispetto ai precedenti 40,2 milioni - principalmente per recepire l'acquisizione di Trucco, nonché maggiori investimenti e fabbisogni di capitale circolante. Tale revisione, coerente con la guidance aggiornata del management che prevede un indebitamento netto compreso tra 95 e 100 milioni di euro, comporta una riduzione meccanica del target price.



"La conference call rafforza la nostra visione di un gruppo la cui crescita è trainata dalla premiumizzazione del portafoglio e dalla graduale espansione della piattaforma internazionale - si legge nella ricerca - Nel breve termine, l'attenzione rimane focalizzata sul miglioramento della redditività della divisione Distribuzione nel secondo semestre. Nel medio termine, l'attuazione della strategia negli Stati Uniti legata a Trucco rappresenterà un importante sviluppo da monitorare".

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