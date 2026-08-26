Svetta Abercrombie & Fitch dopo vendite 2° trimestre record e guidance in rialzo

(Teleborsa) - Corre al NYSE il titolo Abercrombie & Fitch dopo che il retailer di abbigliamento ha registrato ricavi record nel secondo trimestre 2026 e ha alzato la guidance per l'intero anno.



Nel trimestre le vendite nette hanno raggiunto il record di 1,3 miliardi di dollari, in crescita del 5% rispetto all'anno precedente. Si tratta del 15° trimestre consecutivo di crescita. Tutte le regioni hanno contribuito al positivo andamento delle vendite nette, con un aumento del 5% nelle Americhe, del 19% nell'area Asia-Pacifico e del 2% nell'area EMEA. Si tratta delle migliori vendite di sempre nel secondo trimestre per tutti i marchi, trainate dai marchi Abercrombie in rialzo dell'8%, seguiti da Hollister in aumento del 2%.



Il margine operativo si è attestato al 20%, ben al di sopra delle previsioni precedenti della società di circa il 10%. L'utile per azione rettificato si è attestato a 4,17 dollari, in aumento da 2,32 dollari del pari periodo dell'anno scorso e superiore all'outlook aziendale compreso tra 1,80 e 2,00 dollari oltre che al consensus degli analisti fermo a 1,98 dollari. I risultati includono circa $100 milioni di rimborsi tariffari IEEPA al lordo delle imposte, che hanno contribuito per $1,75 per azione diluita.



Per il terzo trimestre, Abercrombie & Fitch prevede un utile per azione compreso tra 2,90 e 3,20 dollari, con un punto medio di 3,05 dollari che supera il consensus degli analisti di 2,85 dollari. La società stima una crescita delle vendite nette tra il 5% e il 6%.



La società ha rivisto al rialzo le previsioni per l’intero anno, aspettandosi ora un utile per azione tra 13,10 e 13,60 dollari, rispetto al precedente intervallo di 10,20 e 11,00 dollari. Il punto medio di 13,35 dollari è superiore al consensus degli analisti di 10,73 dollari. La crescita delle vendite nette per l’intero anno è ora attesa intorno al 5%, in aumento rispetto al precedente intervallo del 3%-5%. Il margine operativo è previsto tra il 14,5% e il 15,0% (precedente intervallo del 12%-12,5%), includendo circa 220 punti base di beneficio derivante dai rimborsi tariffari IEEPA.









(Foto: © Qi ZHI / 123RF)

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