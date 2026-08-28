Buoni pasto e carta ATA: Anief porterà questi temi al tavolo di del 22 settembre

"Buoni pasto e carta ATA
: questi i temi politici che porteremo al tavolo
, unitamente alla mobilità intercompartimentale, il prossimo 22 settembre
". E' quanto riepiloga Alberico Sorrentino
, capo dipartimento Anief-Condir
.
"Temi politici
per i quali chiediamo delle risposte da parte dell'Aran
, per eventualmente conoscere quali sono i no alle nostre richieste e la posizione delle altre organizzazioni sindacali
, poiché ognuno deve assumersi le proprie responsabilità".
"Nel merito, chiederemo per il mondo ATA una riforma degli ordinamenti professionali
- spiega il sindacalista - per quanto concerne le declaratorie e le mansioni spettanti a ciascun profilo: dal collaboratore all'operatore, dall'assistente amministrativo all'assistente tecnico, sino al funzionario con e senza incarico".
"Bisogna chiarire quali sono i compiti
spettanti a ciascuna figura, allo scopo di ridurre le conflittualità
. A tale scopo, stiamo chiedendo una specifica commissione paritetica
che si occupi proprio di queste conflittualità che insorgono all'interno del mondo scuola con specifico riguardo al dirigente scolastico e al funzionario con incarico".
"Inoltre, riteniamo necessario - un impegno che ha preso la stessa Agenzia con la sottoscrizione del contratto 19-21 - di avvicinare i profili professionali
del mondo scuola a quelli degli altri comparti della pubblica amministrazione
. Pensiamo ad un'indennità di risultato specifica per il funzionario EQ
, così come esistente in tutti gli altri comparti della PA, così come dobbiamo rendere possibile
almeno quella mobilità compartimentale
, quindi muoverci all'interno dello stesso comparto per acquisire professionalità che possono ritornare utili allo stesso mondo scuola".
"Noi andremo lì con delle idee chiare e vogliamo delle risposte
, poiché il mondo scuola merita rispetto
a par di ogni altro ehm comparto della pubblica amministrazione", conclude Sorrentino.
"