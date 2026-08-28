Buoni pasto e carta ATA: Anief porterà questi temi al tavolo di del 22 settembre

: questi i temi politici che porteremo, unitamente alla mobilità intercompartimentale,". E' quanto riepiloga, capo dipartimentoper i quali chiediamo delle, per eventualmente conoscere quali sono i no alle nostre richieste e la, poiché ognuno deve assumersi le proprie responsabilità"."Nel merito,- spiega il sindacalista - per quanto concerne le declaratorie e le mansioni spettanti a ciascun profilo: dal collaboratore all'operatore, dall'assistente amministrativo all'assistente tecnico, sino al funzionario con e senza incarico"."Bisogna chiarire quali sono ispettanti a ciascuna figura, allo scopo di. A tale scopo, stiamo chiedendo unache si occupi proprio di queste conflittualità che insorgono all'interno del mondo scuola con specifico riguardo al dirigente scolastico e al funzionario con incarico"."Inoltre, riteniamo necessario - un impegno che ha preso la stessa Agenzia con la sottoscrizione del contratto 19-21 - didel mondo scuola. Pensiamo ad, così come esistente in tutti gli altri comparti della PA, così come dobbiamo rendere possibilealmeno quella, quindi muoverci all'interno dello stesso comparto per acquisire professionalità che possono ritornare utili allo stesso mondo scuola"."Noi andremo lì con delle idee chiare e vogliamo delle, poiché il mondoa par di ogni altro ehm comparto della pubblica amministrazione", conclude Sorrentino.