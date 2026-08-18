USA, vendite di case in corso ancora in calo a luglio
(Teleborsa) - Andamento ancora negativo per le compravendite di abitazioni negli Stati Uniti, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.
Nel mese di luglio, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), ha registrato un decremento del 2,3% su base mensile, portandosi a 71,2 punti (72,9 a giugno rivisto da 72,5) dopo il -4,8% registrato a giugno (rivisto da -5,4%).
Il dato si confronta con il +0,1% atteso dagli analisti.
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