Borsa Italiana, si riduce il controvalore degli scambi del 25/08/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 25/08/2026 è stato pari a 2,33 miliardi di euro, in calo del 4,97%, rispetto ai 2,45 miliardi della vigilia.



I volumi si sono attestati a 0,28 miliardi di azioni, rispetto ai 0,28 miliardi precedenti.



Tra i 720 titoli trattati, 277 hanno chiuso in flessione, mentre 391 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 52 azioni.











(Foto: © Luca Ponti | 123RF)

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