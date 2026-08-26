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Borsa Italiana, si riduce il controvalore degli scambi del 25/08/2026

Finanza
Borsa Italiana, si riduce il controvalore degli scambi del 25/08/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 25/08/2026 è stato pari a 2,33 miliardi di euro, in calo del 4,97%, rispetto ai 2,45 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,28 miliardi di azioni, rispetto ai 0,28 miliardi precedenti.

Tra i 720 titoli trattati, 277 hanno chiuso in flessione, mentre 391 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 52 azioni.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
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