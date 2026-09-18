Bowman (Fed), i risultati preliminari: Silicon Valley Bank fallita per una serie di vulnerabilità

Supervisori non riusciti ad adottare "misure tempestive e decisive", radicata cultura di avversione al rischio

(Teleborsa) - Michelle Bowman, vicepresidente per la supervisione alla Federal Reserve, ha annunciato i risultati preliminari della revisione indipendente relativa al fallimento della Silicon Valley Bank (SVB) condotta da Starling Advisory Group.



Questo report - afferma - segna un momento cruciale non solo nella nostra comprensione di cosa sia andato storto alla SVB, ma anche nella nostra comprensione di cosa sia andato storto all'interno del processo di vigilanza della Federal Reserve. Il crollo della SVB nel marzo 2023 non è stato solo il fallimento di un singolo istituto.



"Ha innescato un contagio che si è rapidamente diffuso alla Signature Bank e alla First Republic Bank e ha minacciato di propagarsi all'intero sistema bancario, richiedendo un intervento governativo straordinario per contenerne gli effetti. Ha scosso profondamente la fiducia del pubblico nell'efficacia della vigilanza bancaria. Questa perdita di fiducia esige una nostra risposta. E la trasparenza è il punto di partenza per la responsabilità".



Il report ha evidenziato sette criticità evidenziando in primis che SVB è fallita a causa di una serie di vulnerabilità, tra cui perdite contabili reali ma non realizzate, superiori al capitale disponibile, una base di depositi soggetta a corse agli sportelli, non assicurata al 94% e concentrata in società tecnologiche finanziate da venture capital, e una mancanza di preparazione operativa per l'accesso ai prestiti di emergenza.



Inoltre, i supervisori della Fed erano a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, di queste vulnerabilità già dal marzo 2022 e non sono riusciti ad adottare "misure tempestive e decisive", individuando la causa di tale inerzia in una radicata cultura di avversione al rischio con "il personale riteneva che fosse personalmente più sicuro non intraprendere alcuna azione a meno che non fosse assolutamente certo che l'azione intrapresa fosse quella giusta".



Il tutto in un contesto di persistente e generalizzato distacco tra responsabilità e autorità, nel quale non si sapeva con certezza chi potesse garantire la correttezza di una determinata azione.



Infine, sebbene molte analisi abbiano affermato che i social media hanno alimentato la corsa agli sportelli di SVB, nessuna di queste si è sforzata di comprovare tale affermazione.







(Foto: ©unitysphere123RF.com)

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