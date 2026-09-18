Londra: in calo Centrica

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di elettricità e gas , in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.



L'andamento di Centrica nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di medio periodo di Centrica ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,516 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,547, mentre il primo supporto è stimato a 1,485.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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