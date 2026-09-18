Moltiply, Intesa lima target price: resilienza sostenuta da solido modello di business

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha limato a 55 euro per azione (dai precedenti 55,1 euro) il target price su Moltiply Group (in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 57%.



Gli analisti ritengono che i fattori strutturali di crescita a medio-lungo termine rimangano saldamente intatti. I consumatori sono sempre più propensi a cercare online condizioni più competitive per mutui, assicurazioni, utenze e prodotti retail, sostenendo così una domanda costante di servizi di comparazione e intermediazione digitale. In questo contesto, la diversificazione geografica del gruppo rappresenta un vantaggio competitivo chiave, garantendo l'esposizione a molteplici mercati e riducendo la dipendenza da una singola area geografica. La divisione BPO & Tech sta già generando benefici concreti grazie all'espansione commerciale, a un mix di servizi più favorevole e a una maggiore efficienza operativa.



Il broker mantiene sostanzialmente invariato il giudizio sull'investimento e il target price, riflettendo un affinamento delle stime e un maggior contributo alla valutazione derivante dalla quota di circa il 12,3% detenuta da MOL in MONY Group. "A nostro avviso, guardando al futuro, tra i potenziali catalyst chiave figurano la continua crescita dei ricavi e dei margini, operazioni di M&A accrescitive e una possibile separazione delle divisioni del gruppo", si legge nella ricerca.



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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