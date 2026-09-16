Wall Street in frazionale ribasso
(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che chiude all'insegna della cautela condizionato dall'imminente decisione della Federal reserve e dal sell-off sui titoli di stato americani che ha fatto lievitare i rendimenti. I titoli tecnologici in particolare hanno risentito delle preoccupazioni per un eventuale rallentamento degli investimenti in AI.
TErmina con un calo dello 0,63% Il Dow Jones; sulla stessa linea, depressa nel finale l'S&P-500, che chiude sotto i livelli della vigilia a 7.586 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,65%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'S&P 100 (-0,43%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore energia. Nel listino, i settori beni di consumo secondari (-1,76%), utilities (-1,20%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,85%) sono stati tra i più venduti.
Al top tra i giganti di Wall Street, Chevron (+2,64%), 3M (+1,64%), Honeywell International (+1,02%) e JP Morgan (+0,67%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Nike, che ha terminato le contrattazioni a -2,24%.
In rosso Amazon, che evidenzia un deciso ribasso del 2,02%.
Spicca la prestazione negativa di Walt Disney, che scende dell'2,00%.
United Health scende dell'1,99%.
Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Qualcomm (+4,25%), CrowdStrike Holdings (+3,02%), Diamondback Energy (+2,82%) e Advanced Micro Devices (+2,21%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Axon Enterprise, che ha archiviato la seduta a -9,84%.
Seduta negativa per MicroStrategy Incorporated, che scende del 5,36%.
Sensibili perdite per Take-Two Interactive Software, in calo del 4,93%.
In apnea Alnylam Pharmaceuticals, che arretra del 4,69%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:
Mercoledì 16/09/2026
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,4%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5%)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,3%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,6%)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 34 punti; preced. 35 punti)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,3%; preced. 0%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. -1,1%).
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