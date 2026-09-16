Wall Street in frazionale ribasso

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che chiude all'insegna della cautela condizionato dall'imminente decisione della Federal reserve e dal sell-off sui titoli di stato americani che ha fatto lievitare i rendimenti. I titoli tecnologici in particolare hanno risentito delle preoccupazioni per un eventuale rallentamento degli investimenti in AI.



TErmina con un calo dello 0,63% Il Dow Jones ; sulla stessa linea, depressa nel finale l' S&P-500 , che chiude sotto i livelli della vigilia a 7.586 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,65%); con analoga direzione, poco sotto la parità l' S&P 100 (-0,43%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore energia . Nel listino, i settori beni di consumo secondari (-1,76%), utilities (-1,20%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,85%) sono stati tra i più venduti.



Al top tra i giganti di Wall Street, Chevron (+2,64%), 3M (+1,64%), Honeywell International (+1,02%) e JP Morgan (+0,67%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Nike , che ha terminato le contrattazioni a -2,24%.



In rosso Amazon , che evidenzia un deciso ribasso del 2,02%.



Spicca la prestazione negativa di Walt Disney , che scende dell'2,00%.



United Health scende dell'1,99%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Qualcomm (+4,25%), CrowdStrike Holdings (+3,02%), Diamondback Energy (+2,82%) e Advanced Micro Devices (+2,21%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Axon Enterprise , che ha archiviato la seduta a -9,84%.



Seduta negativa per MicroStrategy Incorporated , che scende del 5,36%.



Sensibili perdite per Take-Two Interactive Software , in calo del 4,93%.



In apnea Alnylam Pharmaceuticals , che arretra del 4,69%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:



Mercoledì 16/09/2026

14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,4%)

14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5%)

14:30 USA: Prezzi export, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,3%)

14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,6%)

16:00 USA: Indice NAHB (atteso 34 punti; preced. 35 punti)

16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,3%; preced. 0%)

16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. -1,1%).

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