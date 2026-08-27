Wall Street positiva trainata dal tech con il balzo di Nvidia

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per Wall Street
con la trimestrale in forte crescita e le solide prospettive di Nvidia
.
La società registra un balzo di oltre il 6% dopo aver annunciato una previsione di crescita del fatturato di circa il 70%
nel prossimo anno fiscale, dissipando i timori su un possibile rallentamento della spesa per l'intelligenza artificiale.
Oltre ad analizzare i risultati delle aziende tecnologiche, gli investitori sono già focalizzati sul discorso che il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh
, terrà domani al Simposio di Jackson Hole
, nel Wyoming.
Il presidente della Federal Reserve di Kansas City, Jeff Schmid
, ha intanto affermato che la politica dei tassi della banca centrale non sta frenando l'economia in un momento in cui l'inflazione rimane al di sopra dell'obiettivo.
Dall'agenda macro, nella settimana al 22 agosto, le richieste di sussidi di disoccupazione
sono state pari a 203mila unità
, in calo di 4.000 unità rispetto alle 207mila della settimana precedente (rivisto da 206mila) e alle 208mila unità attese.
Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones
che si ferma a 53.452 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,21%, portandosi a 7.692 punti.
Leggermente positivo il Nasdaq 100
(+0,58%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,23%).
Nell'S&P 500, buona la performance del comparto informatica
. Nel listino, i settori utilities
(-1,14%), beni di consumo per l'ufficio
(-1,03%) e telecomunicazioni
(-0,84%) sono tra i più venduti.