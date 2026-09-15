SYS-DAT, Intermonte alza target price: una storia di risultati costanti

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 9,40 euro
per azione (dai precedenti 8,20 euro) il target price
su SYS-DAT
, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, confermando la raccomandazione
"Outperform
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che i risultati del secondo trimestre 2026
sono risultati pienamente in linea con la equity story
di SYS, confermandone la capacità di generare una crescita redditizia e di sovraperformare costantemente il mercato IT italiano. L'espansione dei margini si è mantenuta solida nonostante le recenti acquisizioni, mentre la generazione di cassa ha nuovamente brillato: la posizione finanziaria netta è rimasta sostanzialmente invariata nel primo semestre, a fronte di significativi investimenti in M&A, riacquisti di azioni proprie e pagamento di dividendi.
"I risultati diffusi rafforzano la fiducia negli obiettivi del Piano Strategico 2026-28 e nella capacità di esecuzione del management - si legge nella ricerca - Le operazioni di M&A rimangono un pilastro fondamentale della crescita, sostenute da un solido track record e da un'ampia flessibilità finanziaria. Grazie a potenziali target già in fase di monitoraggio e a una struttura patrimoniale flessibile, SYS è ben posizionata per perseguire opportunità di crescita esterna
, con la prospettiva di ulteriori annunci nei prossimi trimestri".