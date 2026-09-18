Appuntamenti macroeconomici del 18 settembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 18/09/2026
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,9%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,1%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,1%; preced. 3%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,5%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,9%; preced. 1,6%)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 30,7 Mld Euro; preced. 35,1 Mld Euro)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0%)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,3%)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,1%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
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