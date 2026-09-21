Analisi Tecnica: CHF/USD del 20/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 settembre
Appiattita la performance del Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un trascurabile -0,04%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,8248, con il supporto più immediato individuato in area 0,8218. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,8208.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)