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Analisi Tecnica: CHF/USD del 20/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 20/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 settembre

Appiattita la performance del Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un trascurabile -0,04%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,8248, con il supporto più immediato individuato in area 0,8218. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,8208.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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