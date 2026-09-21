Analisi Tecnica: USD/YEN del 20/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un -0,02%.
La situazione di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 157,148. Supporto visto a quota 156,246. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 158,049.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)