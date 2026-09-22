RT&L, con acquisizione di LandS il gruppo gestisce l'8% dei TEUs sdoganati nei porti italiani

(Teleborsa) - RT&L, gruppo attivo nei servizi logistici globali, ha chiuso il primo semestre con un Valore della Produzione
che si è attestato a 6,2 milioni di euro
, trainato dal Customs Brokerage (74,36% del totale). L'EBITDA
è pari a 1 milione di euro
(margin al 16,1%), l'EBIT a 0,5 milioni, mentre la Posizione Finanziaria Netta si conferma cash positive per 5,6 milioni, in miglioramento rispetto ai 5,3 milioni di fine 2025.
"Il primo semestre 2026 conferma la solidità del modello di business di RT&L e la capacità del Gruppo di mantenere una crescita equilibrata e una solida redditività", ha dichiarato il CEO Roberto Bizzarri
, sottolineando come "il perfezionamento dell'acquisizione del Gruppo LandS segna uno snodo strategico di primario livello", posizionando RT&L "tra i primari operatori indipendenti su scala nazionale nei servizi doganali e nella logistica marittima".
Tra i fatti di rilievo, a luglio RT&L ha sottoscritto l'accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di LandS S.r.l. (ricavi 2025 per circa 16 milioni di euro), con closing perfezionato il 10 settembre
dopo l'approvazione assembleare dell'8 settembre. Con questa integrazione il Gruppo esprime a livello pro-forma
un Valore della Produzione di circa 27 milioni di euro
e un EBITDA di circa 3,7 milioni, arrivando a gestire circa l'8% dei volumi di TEUs sdoganati
nei porti nazionali
.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)