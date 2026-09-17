Health Force, round seed da 4,2 milioni di euro per portare agenti AI nei processi ospedalieri

L'Italia è il primo mercato di riferimento per l'azienda

(Teleborsa) - Health Force, azienda healthtech spagnola che sviluppa agenti di intelligenza artificiale per automatizzare le attività operative degli ospedali, ha raccolto 4,2 milioni di euro in un round seed per espandere la sua tecnologia, già validata nei principali ospedali italiani, in altri mercati europei. L'Italia, primo mercato di riferimento per l'azienda, vanta oggi l'applicazione più avanzata dei suoi agenti AI in ambito ospedaliero. Il round è stato sottoscritto da un syndicate di primari investitori internazionali, tra cui LUMO Labs, Target Global, Calm/Storm Ventures e Next Tier Ventures, insieme a STEP Fund.



Health Force fornisce agenti di intelligenza artificiale che lavorano a fianco dei team ospedalieri e gestiscono autonomamente processi end-to-end sotto supervisione umana. Gli agenti si occupano delle autorizzazioni preventive delle prestazioni, della gestione dei rimborsi, della rendicontazione normativa e di qualità e di altre attività operative, supportando oggi oltre 200.000 pratiche all'anno negli ospedali italiani in cui la soluzione è attiva. La piattaforma è progettata secondo un approccio che privilegia processi deterministici e garantisce la piena tracciabilità delle azioni eseguite dagli agenti, si legge in una nota. Negli ospedali italiani che usano Health Force, tre casi su quattro vengono gestiti senza intervento umano; nei casi restanti, l'agente prepara la pratica e segnala al personale gli elementi da verificare, riducendo i tempi di lavorazione.



Con sede centrale a Barcellona e un hub operativo a Milano, Health Force è già attiva presso alcuni dei maggiori gruppi ospedalieri privati italiani, tra cui Humanitas e Gruppo San Donato. La piattaforma è inoltre utilizzata in Portogallo per il monitoraggio e la rendicontazione degli indicatori di qualità dei processi ospedalieri.



"Gli ospedali non hanno bisogno dell'ennesima dashboard, hanno bisogno che il lavoro venga svolto - dice Fadi Haddad, Co-Founder & CEO di Health Force - Offriamo agli ospedali agenti di intelligenza artificiale pre-addestrati che accedono ai sistemi esistenti e svolgono attività concrete. Tutti gli agenti operano sulla stessa piattaforma, consentendo agli ospedali di affidarsi a un unico partner per gestire esigenze diverse. Questo permette anche di superare la frammentazione del mercato europeo: la stessa piattaforma che in Italia automatizza i processi tra ospedali e assicurazioni viene utilizzata in Portogallo per il reporting SICA e punta ora ad automatizzare il reporting KHVVG in Germania".



Health Force utilizzerà i finanziamenti per ampliare il proprio catalogo di agenti e integrarli in ulteriori flussi di lavoro ospedalieri, tra cui la rendicontazione della qualità, la gestione delle sperimentazioni cliniche e l'ottimizzazione delle risorse. L'azienda amplierà inoltre i propri team di ingegneria e delivery, incluso gli hub operativi di Milano, Germania, Francia e Spagna.

Condividi

```