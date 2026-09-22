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Unione Europea, Fiducia consumatori in settembre

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Unione Europea, Fiducia consumatori in settembre
Unione Europea, Fiducia consumatori in settembre pari a -16,5 punti, in calo rispetto al precedente -15,5 punti (la previsione era -16 punti).
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