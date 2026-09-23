Comer Industries, inaugurato a Rockford (Illinois) il nuovo hub industriale negli USA

(Teleborsa) - Comer Industries , società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, ha inaugurato a Rockford il nuovo hub industriale del Gruppo negli USA, al termine di un programma di ampliamento e riqualificazione avviato nel 2023 e sostenuto da un investimento complessivo di circa 50 milioni di dollari.



Il progetto si inserisce in un percorso di sviluppo internazionale intrapreso dal Gruppo negli ultimi anni e che ha visto, nell'ultimo quinquennio, investimenti per oltre 540 milioni di euro, dedicati da un lato a rafforzare la crescita per linee interne con innovazioni di prodotto e di processo e dall'altro per accelerare l'espansione per linee esterne, ampliando la presenza internazionale e consolidando il posizionamento globale di Comer Industries.



Il progetto di Rockford dà nuova vita a uno storico sito produttivo attivo dagli anni Sessanta, nel cuore di un territorio dalla forte tradizione manifatturiera e storicamente vocato alla meccanica. Con l'ampliamento, il sito industriale - destinato alla produzione e all'assemblaggio di componenti e sistemi per applicazioni agricole e industriali, tra cui gearbox, assali e sistemi di trasmissione - raggiunge una superficie coperta di circa 57.000 metri quadrati, quasi doppia rispetto al passato, permettendo a Comer Industries di concentrare attività e competenze precedentemente distribuite su più sedi.



Rockford diventa così il baricentro industriale di Comer Industries USA, la nuova società costituita nel 2026 per riunire e coordinare le attività statunitensi del Gruppo. Gli Stati Uniti rappresentano oggi uno dei mercati strategici per Comer Industries e generano circa il 20% dei ricavi del Gruppo. L'obiettivo è accelerare ulteriormente lo sviluppo dell'area, puntando a raggiungere nei prossimi cinque anni un fatturato superiore ai 400 milioni di dollari.



"L'inaugurazione del plant di Rockford rappresenta una tappa significativa nel percorso di crescita di Comer Industries negli Stati Uniti, frutto di una decisione strategica risalente ad alcuni anni fa, maturata ben prima dei cambiamenti internazionali che oggi ne rendono ancora più evidente il valore - dichiara il CEO Matteo Storchi - Abbiamo scelto di investire in modo significativo in questo mercato per rafforzare la capacità produttiva locale e la vicinanza ai clienti. La nostra strategia è essere globali nella presenza e nelle competenze, ma sempre più locali nella produzione e nel servizio".

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